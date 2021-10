Le ministre de la Santé doit être conséquent selon Jean-Maurice Matte

Les citoyens de Senneterre ne lâchent pas le morceau et continuent de dénoncer le plan de contingence du CISSS régional.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement repoussait au 15 novembre la date butoir à laquelle tous les travailleurs de la santé devront être obligatoirement vaccinés et que de les suspendre dès vendredi aurait été un risque trop élevé.

Selon le maire sortant de Senneterre, Jean-Maurice Matte, le gouvernement doit avoir le même raisonnement avec le plan de contingence et la fermeture de l'urgence de Senneterre.

Jean-Maurice Matte affirme que peut de chose se sont passé depuis sa discution avec Christian Dubé.

«Je n'ai eu aucune suite du ministre de la Santé, aucune du CISSS-AT et aucune suite concernant le plan de Senneterre qui est un plan de gestion des horaires très éfficaces. En attendant, il y a des gens qui sont dans l'angoisse et d'autres qui demeurent indignés. On espère que les bonnes décisions vont être prises.»