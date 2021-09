Le monde changeait, même en Abitibi-Témiscamingue, il y a 20 ans

Il y a 20 ans, l'impossible se produisait : un attentat terroriste dévastait New York.

En matinée du 11 septembre 2001, deux avions percutaient le World Trade Center, en plus de deux autres gestes ailleurs aux États-Unis, causant presque 3 000 décès.

Les règles ont depuis changé dans les aéroports, un peu partout dans le monde.

Et c'est le cas aussi chez nous, en Abitibi-Témiscamingue.

Louise Beaulieu est l'actuelle directrice de l'aéroport de Val-d'Or. Elle compte 34 ans de service à cet endroit :

«Il y a eu beaucoup plus d'interdictions sur les objets qu'on pouvait apporter dans l'avion. Tout ce qui pouvait être une arme potentielle, comme les ciseaux ou les limes à ongles, c'était banni des sacs à main. Les flacons contenant plus de 100ml, on ne pouvait plus en avoir. Les fouilles aussi ont augmenté.»

- Louise Beaulieu