Le Mont-Vidéo de Barraute soulagé

L'administration du Mont-Vidéo de Barraute a de quoi sourire, elle pourra continuer à opérer au cours des prochaines semaines.

À partir de samedi, il ne sera cependant plus possible de suivre des cours de ski et le club de compétition cessera ses activités.

La cafeteria est aussi fermée.

Il sera cependant toujours possible de louer des équipements.

Avec ces nouvelles mesures, le Mont-Vidéo dit envisager d'ouvrir la semaine.

«On regarde la faisabilité de la chose. Côté employés surtout. C'est beau ouvrir, mais il faut des employés. Les étudiants retournent à l'école. Dans le jour il nous faut des gens qui ne vont pas à l'école idéalement. On explore toutes nos possibilités pour offrir un maximum de journée d'ouverture.» -Kathy Lévesque, directrice des opérations au Mont-Viédo

Kathy Lévesque s'attend que l'achalandage qui était déjà élevé continue d'augmenter dans les prochaines semaines.