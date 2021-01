Le nombre de cas actifs diminue en région

Pour une deuxième journée consécutive, l'Abitibi-Témiscamingue enregistre 5 nouveaux cas de Covid-19.

C'est la MRC d'Abitibi qui compte la plus grande hausse avec trois nouvelles infections alors que les deux autres sont répartis en Abitibi-Ouest et dans la Vallée-de-l'Or.

Autre bonne nouvelle pour la région est que le nombre de cas actifs continue de diminuer qu'il est rendu à 96.

Même si la situation semble se rétablir, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, demande aux gens de demeurer prudents.

«Ça nous illustre que c'est les contacts qui font la différence. Quand on réduit les contacts, on réduit la prévalence de la maladie sur notre territoire. C'est pour ça que je dis, soyons prudent, respectons les règles et c'est comme ça qu'on va surmonter la situation et qu'on va atterrir en bonne face le 8 février.»

-Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or