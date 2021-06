Le nouveau film de Sophie Dupuis sort en Abitibi-Témiscamingue

Le plus récent film de la réalisatrice et scénariste valdorienne, Sophie Dupuis sort en salles ce vendredi sur les écrans de cinéma de l'Abitibi-Témiscamingue.

Souterrain raconte l'histoire d'un triste accident survenu dans une mine et la quête d'un travailleur qui veut secourir ses collègues. Joakim Robillard, Théodore Pellerin et James Hyndman sont les têtes d'affiche du film de 97 minutes.

La sortie a été retardée de quelques mois en raison de la pandémie. La Valdorienne Sophie Dupuis a parlé de son nouveau bébé ce matin dans Le Boost

«C'est ce qui est cool, on passe par toutes les émotions. On passe de rire à pleurer, on a peur, on est stressé, on est sur le bout de notre siège, il y a de l'action. C'est un tout-inclus.» - Sophie Dupuis, réalisatrice