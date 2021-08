Le nouveau parc industriel d'Amos aura un nom connu

Amos veut appeler son nouveau parc industriel d'après un homme d'affaires connu en ville.

Le conseil municipal demande que le nouveau parc, à l'ouest de la rue du Moulin, s'appelle le parc industriel J.E.-Therrien.

C'est en hommage à Joseph-Emmanuel Therrien, qui a été propriétaire de la scierie du même nom, qui a été en activité entre 1961 et 1990.

Ça été l'endroit du premier moulin entièrement automatisé dans l'est du Canada et ça représente l'identité et l'histoire d'Amos.

Par ailleurs, dans ce parc industriel, il y aura une rue Frank-Blais, qui a tenu une scierie dans le secteur de l'Agora naturelle entre 1914 et 1935.

«C'est eux qui ont bâti l'historique des papetières et de la foresterie d'Amos. On tenait à marquer leurs noms. On a fêté notre 100è, on veut faire connaître nos racines et on reconnaît notre passif. Ces gens ont été importants pour notre communauté.» - Sébastien D'Astous, maire d'Amos

La première phase du nouveau parc industriel sera mise en vente dans les prochains jours. Sept terrains seront disponibles en trois phases. Ce sont des terrains près du centre-ville.

Finalement, une rue Marcel-Bédard sera faite à l'est du futur centre d'entrepreneuriat d'Amos.

C'est pour honorer le premier employé municipal à atteindre 46 ans de service. Il a été trésorier adjoint, avant d'oeuvrer à l'évaluation municipale.