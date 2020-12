Le parc à neige est populaire au Mont-Vidéo

Les ajouts dans le parc à neige du Mont-Vidéo font des heureux.

Depuis quelques mois, la station de ski travaille à l'améliorer en y ajoutant entre autres de nouvelles rampes et des sauts.

Il reste encore quelques petites choses à faire, mais l'engouement est déjà au rendez-vous.

On écoute Kathy Lévesque qui est la directrice des opérations au Mont-Viédo

«On a des rails, des boxes et des modules d'installés. Le gros saut fait plaisir aux jeunes et aux moins jeunes. Le parc à neige est vraiment convoité et les gens sont contents.»

-Kathy Lévesque qui est la directrice des opérations au Mont-Viédo