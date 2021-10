Le Parti Québécois n'est pas impressionné par la CAQ

Le Parti québécois s'inquiète pour l'Abitibi-Témiscamingue.

Le troisième groupe d'opposition à Québec estime que les intérêts régionaux sont mal servis par le gouvernement de François Legault.

Le chef du Parti, Paul St-Pierre Plamondon et un de ses députés, Joël Arseneau, sont en tournée de deux jours chez nous.

Paul St-Pierre Plamondon ne se dit pas impressionné par la gestion de notre région faite par les députés caquistes Pierre Dufour et Suzanne Blais :

«Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un désinvestissement important en Abitibi. Que ce soit les routes, le système de santé, la crise du logement ou les places en CPE, nous on pense que la région a besoin d'une voix forte et d'un parti à la défense des régions. Présentement, ce sont des députés caquistes invisibles, inaudibles et des fantômes qui ne défendent pas les citoyens. C'est vraiment le cas en Abitibi.»

- Paul St-Pierre Plamondon