Le paysage va beaucoup changer à Preissac

C'est le coeur gros que Preissac se prépare à son prochain grand projet.

Un centre communautaire neuf sera construit dans les prochains mois sur la rue des Rapides.

L'ajout va venir combler un manque, alors que l'immeuble existant n'est plus à jour et qu'il faut le démolir.

Le nouveau bâtiment comprendra une grande salle, des bureaux, un vestiaire et une cuisine.

L'actuel maire de Preissac, Donald Rheault, rappelle que c'est un projet qui a été pensé il y a plusieurs années par Stéphan Lavoie, le regretté maire :

«J'ai une pensée très forte pour mon ami Stéphan. C'est lui qui a cogité ça avec l'ancien conseil municipal. On y travaille depuis 2017 et là, on voit la concrétisation cinq ans plus tard. Là, on est bon pour 25-30 ans avec un complexe au goût du jour.»

- Donald Rheault