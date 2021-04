Le plus gros défi des Foreurs après trois semaines

Les Foreurs auront plusieurs défis sur leur route s'ils veulent gagner la coupe du Président cette saison.

Les adversaires les attendent de pied ferme, sachant que Val-d'Or est l'équipe à battre.

Contrairement aux autres années, le vert et or n'aura pas, au moins en première ronde, l'avantage d'être à la maison.

Et la pause a été plutôt longue, trois semaines entre le dernier match de la saison et le premier des séries.

«Ce qui est le plus plate et décevant dans cette pause, c'est qu'on avait trouvé notre momentum. Dans les deux dernières bulles, on jouait notre meilleur hockey. Pas juste les victoires, c'était dans la façon qu'on compétitionnait et qu'on performait sur 60 minutes. Ça sera de retrouver ce momentum le plus vite possible.»

- Daniel Renaud, entraineur-chef