Le projet Marban inquiète à Dubuisson

Le projet Marban de la minière O3 sème de l'inquiétude chez des résidents de Dubuisson.

C'est que des travaux de défrichage ont déjà débuté en bordure du chemin Gervais à un kilomètre au nord de la route 117.

Sakia Wabie-Alarie est une femme autochtone qui réside dans ce secteur.

Elle vit de la chasse et de la pêche et selon elle, les effets se font déjà ressentir.

«Habituellement, à l'automne, on voit des perdrix et des lièvres dans le chemin. Depuis que les machineries sont arrivées, on n'en voit plus de petits gibiers. On s'est installé ici parce que l'on veut vivre de la pêche et de la chasse sinon on se serait installé ailleurs. C'était impensable qu'une minière vienne s'installer ici.»

-Sakia Wabie-Alarie, citoyenne