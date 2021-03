Le Québec se fait remarquer au Tournoi des coeurs Scotties

Le Québec a retenu l'attention de plusieurs amateurs de curling partout au pays cette semaine au Tournoi des coeurs Scotties.

La formation lavalloise dirigée par Laurie St-Georges a terminé au 7e rang avec une fiche de six victoires et six défaites, dont deux en supplémentaire. Même si elles n'avaient pas joué de matchs depuis février 2020, les quatre joueuses âgées entre 19 et 25 ans ont donné du fil à retordre aux meilleures équipes du pays.

Laurie St-Georges explique la recette de ce succès.

«Honnêtement, nous sommes arrivées à Calgary en voulant faire des lancers de curling, être les cinq filles ensemble, avoir du plaisir, sourire et montrer aux gens qu'on est capable de gagner des parties et c'est ça qui a fait notre force.»

À l’issu d'un vote des joueuses du tournoi, Laurie St-Georges a été nommée la joueuse ayant eu le meilleur esprit sportif.

Voici ce qu'elle aimerait que les gens retiennent de la performance de son équipe.

«Amusez-vous. C'est un jeu et un très beau sport. C'est un sport qui rassemble et c'est tellement important d'avoir du plaisir lorsqu'on fait un sport. On veut aussi montrer de la résilience. On veut montrer que ce n'est pas parce que tu perds par trois ou par quatre que tu ne peux pas gagner la partie.»

Pour une deuxième année consécutive, c'est l'équipe manitobaine de Kerri Einarson qui remporte le championnat canadien.