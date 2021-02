Le service culturel s'adapte à Val-d'Or

Après un premier arrêt au mois de mars, une réouverture au cours de l'été et une deuxième interruption cet hiver, les services culturels continuent de s'adapter selon la situation à Val-d'Or.

Les bibliothèques peuvent maintenant recommencer à accueillir un certain nombre d'amateurs.

Comme pendant les confinements, les citoyens peuvent réserver et consulter des documents de manière électronique.

Ce service pourrait d'ailleurs être maintenu après la crise, mais pour la conseillère municipale, Èveline Laverdière, il sera important de ne pas délaisser les bibliothèques.

«On comprend bien que pour les plus petits particulièrement, le contact est important. Habituellement, avec les heures du conte, il y a des bricolages et d'autres activités qui sont élaborées. Ce n'est pas seulement la lecture d'une histoire. Il sera donc important de revenir en succursale, de rencontrer les animateurs et de vivre cette expérience.»

-Èveline Laverdière, conseillère du district Belvédère