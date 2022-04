Le Service incendie de Val-d'Or se restructure

Le Service de sécurité incendie de Val-d'Or a une nouvelle méthode de travail.

À partir de maintenant, le Service compte sur quatre équipes de relève de quatre pompiers chacun.

Ils assurent une présence 24/7, plutôt que l'ancienne façon de faire d'un seul pompier. Lors d'un appel d'urgence, les autres membres devaient quitter leur activité, se rendre au poste et se préparer.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Val-d'Or, Éric Hébert explique qu'il s'agit d'une percée majeure :

«Pendant la covid, on a fonctionné à quatre pompiers, pour protéger nos équipes. On s'est aperçu que ns pertes en bâtiment sont passées de 2.5$M par année à 500 000$ l'an passé. On était beaucoup plus efficaces dès notre arrivée sur les interventions.»

- Éric Hébert