Le sport-étude toujours offert au CSSOB

Bonne nouvelle pour les élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSSOB), ils pourront continuer à pratiquer leur sport-étude.

Évidemment, les mesures sanitaires doivent être respectées. C'est donc dire que les activités sont pratiquées avec des gens de la même bulle classe , les élèves doivent respecter la distanciation dans la mesure du possible et porter le masque en tout temps.

Les installations du centre multisport Fournier facilitent le tout.

Martin Richard, gestionnaire administratif et coordonnateur du sport et art-étude à la polyvalente Le Carrefour, remarque une belle collaboration des élèves.

«Les jeunes se conforment et collaborent bien. Ils ont la chance de pratiquer leur sport pendant trois heures par jour. Ils sont privilégiés et c'est le message qu'on leur a lancé et on a besoin d'eux pour s'assurer que les règles sont respectées.»

-Martin Richard, gestionnaire administratif et coordonnateur du sport et art-étude à la polyvalente Le Carrefour