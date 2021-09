Le St-Hubert de Rouyn-Noranda appelle à la compréhension

La pénurie de personnel continue d'impacter les restaurateurs de la région.

Sur sa page Facebook, la rôtisserie St-Hubert de Rouyn-Noranda explique que les délais de livraison peuvent être plus élevés compte tenu du de personnel qui continue de sévir.

Le propriétaire Claude Cossette affirme qu'il lui faudrait 55 employés supplémentaires afin de répondre adéquatement à la demande qui est également en augmentation.

«On essaye de faire de notre mieux et ce n'est pas notre but de ne pas respecter les délais. On a de bons employés, c'est eux qui nous font vivre. On veut les protéger et s'occuper d'eux.»