Le taux de chômage continue d'être bas en Abitibi-Témiscamingue.

Pour mars 2022, il était à 3.7%.

C'est passablement plus bas que les 7.3% de mars 2021 et c'est 1% plus bas que la moyenne du Québec.

Il y a de plus en plus d'emplois à temps plein.

Malgré tout, il y a encore 2 700 chômeurs chez nous.