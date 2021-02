Le taux de diplomation en baisse au CSS Harricana

Le taux de diplomation a connu une légère baisse en 2019 au Centre de services scolaire Harricana.

Il se situe présentement à 72,1%, ce qui signifie une baisse de 1,8.

Le centre de services est toujours confiant d'atteindre l'objectif de 80% en 2022.

Le pourcentage d'élèves qui arrivent au secondaire avec un retard d'apprentissage a augmenté de 1,3% pour atteindre 11,8%.

L'organisation souhaite réduire l'écart de diplomation et de qualification entre les élèves réguliers et ceux avec des difficultés d'apprentissage.

«Depuis quelques années, on fait des portraits de classes et des interventions très précises après les évaluations et les bulletins. Avec ça, l'équipe-école est capable de tracer un portrait d'école ou un portrait de classe et de dire quels sont les élèves qui me préoccupent présentement et quels sont ceux qui ont du retard et on va adapter les interventions en fonction des besoins de ces élèves-là.»

-Yannick Roy, directeur général du Centre de service Harricana