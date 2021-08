Le tourisme va très bien dans la Vallée-de-l'Or

La saison touristique est fabuleuse dans la Vallée-de-l'Or.

Selon les données au bureau d'information touristique, l'été 2021 va peut-être même dépasser une année normale, hors covid.

La directrice générale de Tourisme Val-d'Or, Nancy Arpin, explique que certaines régions sont particulièrement intéressées cette année :

«On a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus en région. Les visiteurs de la Montérégie sont 36% plus nombreux que d'habitude, les Cantons-de-l'Est sont à +40% et les gens de Québec sont très présents. On est vraiment contents, c'est de l'argent neuf. Nos plus grands défis en hôtellerie et en restauration, c'est la pénurie de main-d'oeuvre, c'est ce qui nous restreints au niveau de l'accueil, mais les visiteurs semblent satisfaits des services obtenus.» - Nancy Arpin

Nancy Arpin ajoute qu'il pourrait y avoir des retombées longtemps :

«Les gens ont le goût de faire des nouvelles découvertes, des nouvelles expériences. On était peu connu avant et on devient une destination exotique pour les Québécois. Ces gens-là vont devenir de bons ambassadeurs. Ils auront découvert notre région une première fois et ils vont convaincre d'autres gens.» - Nancy Arpin

On s'attend à ce que la saison touristique s'étende jusqu'au retour des classes et même plus, avec les jeunes retraités qui vont étirer leurs visites.