Le variant est toujours présent en Abitibi-Témiscamingue

Deux nouvelles personnes ont contracté la covid-19 au cours de la journée de jeudi en Abitibi-Témiscamingue.

Ils sont répartis dans les MRC d'Abitibi et de Rouyn-Noranda.

La région compte 37 cas actifs.

Une personne est toujours hospitalisée en lien avec la Covid-19.

Par ailleurs, la santé publique régionale rappelle que même si les 95 cas du variant Sud-Africain sont rétablis, il demeure présent dans la région.

La médecin-conseil à la Santé publique, Dre Omobola Sobanjo, nous explique pourquoi il ne prend pas de l'ampleur pour le moment.

«On utilise des mesures plus strictes. Des fois, il y a des gens qui trouvent ça difficile parce qu'on doit les placer en isolement alors que normalement, ils seraient considérés comme des risques faibles. On a moins de cas, mais la majorité de nos cas sont du variant. Il est très dominant dans la région, mais on ne lui donne pas de place.»