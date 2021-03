Le vélo encore très populaire cette année

Tout comme l'été dernier, les magasins de vélos sont fort occupés en ce début de printemps.

Les températures plus chaudes des derniers jours ont incité plusieurs amateurs à se procurer un nouveau bolide en particulier ceux qui n'ont pas réussi à en avoir un eu l'an passé.

Les vendeurs de vélos ont prévu le coup et ont augmenté leurs commandes, mais c'est la demande mondiale au niveau des pièces et des composantes qui pourrait poser problème.

«On va peut-être possiblement avoir moins de vélos que l'an passé. Normalement avant le début de la saison, on est censé avoir assemblé 25 à 30% de nos vélos. Actuellement, on a peut-être reçu à peine 10%. Ça va être livré tout au courant de l'été cette année. C'est sûr que les gens seraient mieux de réserver tôt. Ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les dates de livraisons et nous sommes prêts à prendre des réservations.»

-François Isabelle, propriétaire de la boutique Ski ,Vélo plein air à Val-d'Or