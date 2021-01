Le vote électronique présentement testé à la Chambre des communes

Après avoir commencé à sièger à distance, la chambre des communes à Ottawa fait un pas de plus pour faciliter la vie des députés.

L'institution travaille à mettre en place une application qui permettra aux députés fédéraux de voter à distance.

L'application en question est présentement testée par les élus des différents partis.

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire a eu la chance de l'essayer et affirme que ça fonctionne bien et que ça va faciliter son travail.

«Dans le contexte, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Si je dois être à Ottawa pour le vote qui est à 15h et que ne veux pas voter dans mon auto parce qu'il y a évidemment un décorum à respecter et un enjeu de sécurité, ça voudrait dire que je partirais très tôt le matin ou je roule tard le soir et ça monopolise toute ma journée puisque j'ai ce six heures de route là à faire.»

-Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue