Sébastien Lemire accueille favorablement le nouveau cabinet des ministres de gouvernement Trudeau.

Parmi les nominations vues d'un bon oeil, on y retrouve celle de François-Philippe Champagne qui demeure ministre de l'Innovation des Sciences et de l'Industrie.

L'arrivée de Steven Guilbeault à l'environnement est qualifiée d'intéressante par le député d'Abitibi-Témiscamingue.

Sébastien Lemire reconnait que la place du Québec est renforcie puisque Mélanie Joly hérite des Affaires étrangères et que Pablo Rodriguez revient comme ministre du Patrimoine canadien.

Il dénonce cependant la lenteur des libéraux à revenir au travail.

«On voit un gouvernement qui prend son temps et qui prend du temps. Le parlement ouvre seulement le mois prochain, ce qui veut dire qu'il va y avoir les débats sur le discours du trône, mais ça veut aussi dire que tous les ministres qu'on voit aujourd'hui ne seront pas imputables à répondre à des questions avant 2022. Pourquoi avoir pris autant de temps et ne pas rouvrir le parlement? Les enjeux on les connaît et on sait l'urgence qu'ils ont.»

-Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue