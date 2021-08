Lemire veut aider les jeunes et les aînés à se faire entendre

Le député sortant et candidat bloquiste dans la circonscription Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dévoile un deuxième engagement politique.

Il désire créer deux comités aviseurs non partisans pour les jeunes et les aînés de la région.

L'objectif de ces comités serait de faire entendre leurs voix et de transmettre les savoirs et les expertises d’une génération à l’autre.

Sébastien Lemire estime que ce sera aussi une occasion de comprendre réellement les besoins des gens de la région pour porter leurs messages à Ottawa.

«C'est un résident du Bleu Horizon qui m'a lancé cette idée-là. Pour moi, ça démontre l'importance de l'engagement par la participation citoyenne et la volonté des gens à faire bouger les choses dans nos communautés. Pour l'instant, les jeunes n'ont pas de voix dans la région et ça me ferait plaisir de pouvoir contribuer à leur en donner une.»

-Le député sortant et candidat bloquiste dans la circonscription Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire