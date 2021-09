Les Américains chez les Foreurs? Pas pour l'instant

Les Foreurs ne pourront pas compter sur des joueurs des États-Unis pour ouvrir la saison.

Le vert et or avait bon espoir d'aligner le gardien Arthur Smith et le défenseur Christian Wood, qui avaient été invités au camp d'entraînement.

Il semble maintenant que l'enjeu covid ait mis le plan à l'eau. L'organisation va maintenant voir aux Fêtes si les règles sanitaires sont assouplies.

Quant aux joueurs européens Tomas Cibulka et Alexander Myrzabalaev, ils doivent arriver dans les prochains jours, bien avant le début de saison, en octobre.