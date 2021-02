Les assouplissements vont faire du bien selon Émilise Lessard-Therrien

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien accueille favorablement les mesures d'assouplissements annoncées par le gouvernement Legault.

Selon elle, ces mesures vont faire du bien aux citoyens qui vont entre autres, pouvoir voir d'autres personnes lorsqu'ils pratiquent des activités extérieures.

La députée aimerait cependant que le gouvernement explique comment il compte protéger les zones oranges, maintenant que ce dernier a écarté l'option des barrages routiers.

Émilise Lessard-Therrien croit que la réserve faunique La Vérendrye est un facteur dissuasif à venir en région.

Elle estime cependant que plusieurs autres facteurs démontrent la nécessité de points de contrôles.

«Je pense que la réserve faunique joue définitivement sur les déplacements. Les gens ne traverseront pas le Parc pour une soirée. On s'entend sur ce point. On sait toutefois qu'il y a la semaine de relâche qui s'en vient et qu'on a un hiver avec de la neige abondante. Il y a aussi des préoccupations très légitimes de la population concernant la venue de plusieurs motoneigistes.»

-Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue