Les bloquistes réélus en Abitibi-Témiscamingue

Notre région fait de nouveau confiance au Bloc québécois pour la représenter à Ottawa.

Les bloquistes Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé sont réélus pour un deuxième mandat.

Sébastien Lemire obtient 50.8% des votes.

«Oui, ça été une campagne durant laquelle le contexte était plutôt favorable pour moi, mais en même temps, je ne l'ai pas prise pour acquise. J'ai fait plus de 9000km en 36 jours, je suis allé dans chaque coin de la région, pour moi c'était important. À partir des prochains jours, je vais maintenir le travail de proximité. Je compte prendre un peu de temps en famille, ce n'est pas banal.»

«C'est la démocratie qui a parlé. Pour moi, ça été un privilège de défendre mes valeurs. Je félicite M. Lemire. On savait qu'historiquement, le Bloc est fort ici, mais je voulais marteler à la population qu'il y a une autre voie.»

Sylvie Bérubé obtient 38.3% des votes (en date de 4h00 mardi matin)

«Cette campagne-là a été très difficile, à cause des consignes sanitaires. Sauf que j'ai senti une réception de la part des électeurs pendant les 36 jours de campagne, je le sentais. J'avais plus de chances de gagner, étant connu et les gens savaient ce que je peux faire. Je suis très fière, les gens ont eu confiance en moi.»

- Sylvie Bérubé, députée réélue dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou