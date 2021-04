Les cabanes dans les arbres deviennent réalité

Après des années de travail, le projet de cabanes dans les arbres à Val-d'Or est sur le point de se concrétiser.

Le complexe d'hébergement éco-touristique, sur le bord du lac Lemoine, présente pour commencer deux unités dans des cabanes, sur pilotis, à 15 pieds du sol.

Il y aura une huit places et une six places.

Le projet entre Lemoine et l'Arbre pourrait être offert aussi tôt qu'en mai.

«On a vraiment beaucoup de messages, de gens qui veulent réserver. On ne prend pas de réservation tant que le site Internet, qui est en construction, n'est pas ouvert. On a beaucoup de demandes et on a bien hâte de vous présenter ça, ça va être quelque chose d'unique en région, très cool pour le coin de Val-d'Or, pas très loin de la ville.»

- Ariane Saucier, partenaire du projet