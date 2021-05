Les cabanes sur pilotis maintenant disponible à Val-d'Or

C'est parti pour le projet de complexe de cabanes sur pilotis Entre Lemoine et l'Arbre. Les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue peuvent maintenant réserver pour séjourner dans une des deux cabanes perchées à 15 pieds du sol situé aux abords du Lac Lemoine à Val-d'Or.

Une d'entre elles peut héberger huit personnes alors que la deuxième à une capacité de six personnes.

Elles possèdent toutes les deux l'électricité grâce à des panneaux solaires, une toilette et une douche au propane en plus de tout ce qu'il faut pour cuisiner.

La popularité se fait déjà sentir comme nous l'explique le président du Complexe Entre Lemoine et l'Arbre, Aksel Nielsen-Koling.

«On a ouvert la plateforme de réservation samedi dernier et on a déjà beaucoup de réservations pour l'été. C'est sûr que rendu à cette étape, il y a eu plusieurs processus et ça été long. On est vraiment à l'étape finale. Je suis vraiment satisfait du résultat final des cabanes. On voit que les gens sur Facebook, ça se parle beaucoup et en ville les gens en parlaient. Les gens l'attendaient.»

-Aksel Nielsen-Koling, président du Complexe Entre Lemoine et l'Arbre