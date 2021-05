Les camps d'été demandent une aide financière

Les camps de vacances du Québec demandent au gouvernement Legault d'indiquer rapidement et clairement son intention pour l'été 2021.

Les camps de jour ont obtenu l'autorisation de préparer la saison 2021, mais pas les camps de vacances.

L’Association des camps du Québec (ACQ) demande au gouvernement d’octroyer 10 M$ aux camps de jour et aux camps de vacances, afin d’être en mesure d’offrir un été à un maximum d’enfants et de familles.

Mélanie Gérard est directrice générale du Centre plein air lac Flavrian à Rouyn-Noranda, un des camps membres de l'association et elle nous explique à quoi servirait l'aide financière.

«C'est pour que les camps puissent être sécuritaires et ne pas avoir des camps fait n'importe comment dans le contexte actuel. Bien sûr, ça prend beaucoup de désinfection, ça prend beaucoup de supervision donc juste dans les salaires et les équipements c'est beaucoup de dépenses.»

Cette aide financière est une question de survie pour certains camps.

«Heureusement, ce n'est pas notre cas, mais il y a des camps qui sont sur le bord du gouffre. On a déjà besoin d'eux et on va continuer à avoir besoin d'eux. Il y en a qui ne sont pas financé par le même palier gouvernemental et ils n'ont pas reçu de financement du tout depuis plus d'un an. C'est très difficile.»

-Mélanie Gérard, directrice générale du Centre plein air lac Flavrian à Rouyn-Noranda