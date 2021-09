Les candidats croisent le fer dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Les candidats en vue de l'élection fédérale dans la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou ont croisé le fer lors du débat à Val-d'Or.

Le premier moment fort de la soirée est survenu lors du segment réservé pour les enjeux des premières nations.

Les candidates Pauline Lameboy du NPD et Lise Kistabish du parti Libéral ont affirmé que leurs adversaires ne connaissent pas les réalités vécues par les autochtones.

«Quand qu'on s'attaque aux miens habituellement, je deviens un peu féroce. Je vais faire la même chose pour la région si je suis élue. S'il y a des choses à défendre au niveau de la région je vais être là pour le faire avec la même vigueur et dénouement.»

Le conservateur Steeve Corriveau et la bloquiste Sylvie Bérubé ont été les cibles de plusieurs attaques particulièrement au niveau environnemental et économique.

Les deux estimes que cela leur aura permis de mieux faire valoir leurs idées.

«Mes questions étaient précises et je crois que mes réponses, dans la plupart du temps, l'étaient aussi. À certains moments, j'ai eu chaud je l'admets, mais de façons générales, je crois avoir permis aux gens de se faire une bonne idée. Je leur ai montré quel genre de personne qui va défendre leurs intérêts. Quelqu'un qui va aller au-devant de problèmes et non attendre qu'ils arrivent.»

-Steeve Corriveau, candidat concervateur