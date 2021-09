Les candidats libéraux prennent cinq engagements

Les candidats libéraux des deux comtés de l'Abitibi-Témiscamingue mettent cartes sur table.

William Legault Lacasse et Lise Kistabish dévoilent cinq engagements s'ils sont élus dans un parti au pouvoir.

La pénurie de main-d'oeuvre, le logement abordable, le développement économique, l'environnement et la défense des communautés seront leur motivation.

Sur la main-d'oeuvre, ils veulent favoriser l'immigration, la formation des travailleurs étrangers et de nouvelles places en garderies.

« La réception des gens sur le terrain est super bonne. On parle beaucoup d'environnement. C'est l'enjeu le plus important de ma génération. Je veux aussi m'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre. On peut attaquer la pénurie de main-d'oeuvre de plusieurs manières. Ce n'est pas un enjeu qui peut se régler en un claquement de doigts. Ça peut se faire avec des partenariats avec le fédéral ou des nouveaux programmes de formation. »

- William Legault Lacasse