Les Cégépiens de l'Abitibi-Témiscamingue «pètent des scores»

Nos étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue réussissent très bien dans plusieurs programmes.

Dans un palmarès du Journal de Montréal, la région revient très souvent dans le top5 de toute la province.

C'est notamment le cas et comptabilité et gestion, en éducation spécialisée, en informatique, en travail social et en techniques policières. Dans ce dernier cas, l'Abitibi-Témiscamingue arrive au premier rang au Québec.

Le classement tient compte du taux de diplomation, de la moyenne générale lors du passage au secondaire et de l'écart entre le taux de diplomation prédit et du taux réel.