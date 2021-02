Les cégépiens de la région pourront retourner en classe

Les étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont de quoi sourire puisqu'ils pourront graduellement retourner en classe.

Le Cégep a procédé à l'aménagement d'une quarantaine de salles de classe dans les trois campus qui pourront accueillir jusqu'à 24 étudiants.

L'institution prévoit pouvoir offrir des cours en présentiel dans les deux prochaines semaines.

Les cégépiens auront droit à environ cinq à sept heures en présence par par semaine.

Le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, croit que cette décision va amener du positif dans différentes sphères.

«Même pour nos services psychosociaux, de pouvoir voir les élèves passer dans le passage et de les voir désorienter ça va nous permettre d'intervenir de façons plus proactive et supporter une plus grande réussite, une plus grande persévérance et une plus grande diplomation en bout de piste.»

-Sylvain Blais, directeur général du Cégep