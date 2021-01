Les chambres de commerce rassurées d'un possible assouplissement

Les chambres de commerce de la région sont rassurées d'entendre que le gouvernement envisage un retour au code de couleurs ainsi qu'aux mesures sanitaires adaptées à la situation de chaque territoire.

Selon elles, la population et la communauté d'affaires ont su s'adapter et ont fait leurs parts pour que la situation redevienne sous contrôle.

Ils affirment que le deuxième confinement est vécu de manière particulière sur le terrain.

Les chambres de commerce espèrent que le gouvernement n'attendra pas à la dernière minute pour faire les annonces.

«C'est important de le savoir assez rapidement parce qu'il faut gérer des inventaires et un retour d'employés que certains avaient malheureusement dû retourner à la maison pendant le confinement. On besoin de temps pour se retourner. On va donc être sur le qui-vive pour savoir ce qui s'en vient. Les gens sur le terrain sont contents.»

-Hélène Paradis, directrice générale de la cambre de commerces de Val-d'Or