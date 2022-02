Les cinémas rouvrent en Abitibi-Témiscamingue

Après une longue attente, les cinémas sont de retour à leurs bonnes habitudes.

Dès vendredi, il vous sera possible de vous asseoir à la noirceur pour visionner le film de l'heure.

Après une fermeture de sept semaines, un troisième arrêt du genre pendant la pandémie, c'est un soupir de soulagement que poussent les tenanciers.

La copropriétaire du cinéma Amos, Joane Savoie, explique que les Amossois ont hâte de retourner voir des films :

«À tous les coins, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se fait demander quand on ouvre. J'ai l'impression que les clients seront au rendez-vous. La capacité maximale est à 50%, mais je ne trouve pas ça fatigant. On a des grandes salles, on peut accueillir passablement de monde.»

- Joane Savoie