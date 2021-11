Les CPE de la CSN en grève dès mercredi

À moins d'un revirement de dernière minute, les salariées des centres de la petite enfance (CPE) de l'Abitibi-Témiscamingue affiliés à la CSN seront en grève illimitée dès demain (mercredi).

Ça touche une dizaine d'installations à Lorrainville, La Sarre, Malartic, Matagami, Témiscaming, Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

Les travailleuses veulent de meilleures conditions de travail, notamment au niveau salarial et pour la surcharge de travail.

Chez nous, le mandat de grève générale illimitée a été adopté à 94%. Il suit un mandat de dix jours qui a été écoulé récemment.

Le syndicat estime que le message est très fort pour les employées, qui sont prêtes à perdre des jours et des semaines de salaire pour montrer au gouvernement qu'elles sont sous-payées.

Les CPE affiliés à la CSN en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec :

- Vallée des loupiots de Val-d'Or

- Fleurs et miel de Rouyn-Noranda

- Bonnaventure de Rouyn-Noranda

- Petits chatons de La Sarre

- Bambin et câlin de Malartic

- Au village des petits lutins de Lorrainville

- P'tits maringouins de Matagami

- Cannelle et pruneau de Témiscaming

- Pidaban de Témiscaming First Nation