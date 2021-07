Les derniers jeux olympiques de Karol-Ann Canuel

Une des grandes athlètes de l'histoire de la région sera des Jeux olympiques de Tokyo.

La cycliste amossoise Karol-Ann Canuel vivra ses deuxièmes et probablement derniers Jeux, à 33 ans.

Canuel sera des épreuves de la course sur route et du contre-la-montre individuel, dimanche puis mercredi.

Arrivée au Japon deux semaines avant les Jeux, Karol-Ann dit se sentir très bien :

«La forme est là. Je suis excitée d'être au Japon. Je suis un peu stressée, car on ne sait pas comment ça va se passer avec la Covid. J'ai hâte de voir le parcours et la température. J'ai hâte, j'espère que l'Abitibi va me suivre.»

- Karol-Ann Canuel