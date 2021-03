Les difficultés se poursuivent pour les Huskies

Les déboires des Huskies se poursuivent dans l'environnement protégé de Gatineau.

La meute s'est inclinée 7-3 face aux Olympiques.

Une mauvaise deuxième période a vraiment fait mal à Rouyn-Noranda alors qu'ils ont accordé cinq buts à leur adversaire.

Xavier Bouchard a récolté deux passes dans la défaite.

«Je pense que c'est juste des détails en zone défensive dernièrement qui nous coûtent cher. On ne joue pas nécessairement les pires matchs, mais avec le score, c'est sûr que ça parait mal. Je pense que c'est un laps de cinq minutes où l'on perd notre focus et ça nous coûte le match.»

Xavier Bouchard estime que l'équipe a un bon moral malgré la série de défaites.

«C'est sûr qu'après les matchs, c'est plus difficile. On est sur une séquence de défaites et c'est inacceptable, surtout quand on représente les Huskies. Pour nous, il faut retourner sur le chemin de la victoire le plus vite possible. Je pense qu'on fait du bon travail à rester positif là-dedans malgré tout.»

-Xavier Bouchard, défenseur des Hukies