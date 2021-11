Les éducatrices en CPE pourraient poursuivre les moyens de pression

Les éducatrices en CPE pourraient retourner en grève prochainement.

La semaine dernière, ils ont tenu plusieurs journées afin de demander de meilleures conditions de travail.

Elles demandent de meilleures conditions, non seulement au niveau salarial, mais en général dans la convention collective.

Les éducatrices ont encore quatre jours de grève en main qu'elles peuvent utiliser à tout moment.

«J'ai l'impression que si ça ne bouge pas plus, on va devoir faire d'autres journées de grève. Les parents nous encouragent et comprennent notre point de vue.»

-Carole Cayer, présidente du syndicat de La Vallée des loupiots