Les élus d'Abitibi-Ouest inquiet du plan de contingence

Le plan de contingence du CISSS-AT continue de susciter de l'inquiétude.

Cette fois, ce sont les élus d'Abitibi-Ouest qui craignent les impacts de ce plan qui comprend la réduction du nombre de lits en soins intensifs et de séjour de courte durée et le transfert de tous les cas de pédiatrie vers Rouyn-Noranda.

Dans les dernières heures, les élus ont pu poser leurs questions lors d'une rencontre avec le CISSS-AT qui leur a assuré que les services de proximité seront de retour lorsque la situation le permettra.

«On voulait savoir si le fait qu'on aille moins de lits va influencer le budget de notre centre hospitalier. On a assuré que non et qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent. On nous a affirmé que les lits pourraient revenir en place si on trouve du personnel.»

-Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest