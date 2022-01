Les élus valdoriens veulent reparler du centre-ville

Même si les importants travaux prévus au centre-ville de Val-d'Or ont été repoussés à 2023, la Ville compte retourner voir les commerçants, dès que les mesures sanitaires seront assouplies.

Il faut notamment remplacer les conduites municipales qui datent de 70 ans, mais, pour le faire, il faudra évidemment ouvrir les rues et dévier la circulation.

C'est un casse-tête logistique important et une crainte pour les commerçants, qui auront assurément des impacts financiers et une baisse d'achalandage en boutique.

La Ville veut entendre leurs idées et celles des citoyens et d'organismes.

«On ne veut pas virer complètement le projet, mais il y a peut-être des améliorations qu'on peut faire. Là, on a du temps pour regarder ça. On veut entendre la Chambre de commerce et la Corporation Rues principales. On éventre le centre-ville, il faut qu'on soit prêt quand ça va arriver.»

- Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or