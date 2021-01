Les enseignants du SEUAT votent en faveur d'un mandat de grève 

Les parents d'élèves du primaire et du secondaire pourraient devoir garder leur enfant à la maison dans les prochains mois.

C'est que les membres du syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue votent à la majorité en faveur d'un mandat de grève de cinq jours qui leur était proposé.

Aucune date n'a encore été avancée pour la tenue de la grève.

«Malgré les moyens qu'on a à notre disposition et qu'on a essayé, ça fait un an que les négociations sont débutées et ça n'a pas bougé du tout aux tables. Le gouvernement est demeuré sur ses positions. Le seul moyen qui nous restait pour faire bouger les choses c'était d'aller chercher un mandat de grève.»

-Yvan Dallaire, président du SEUAT