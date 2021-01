Les entreprises d'ici doivent se moderniser

Le Québec et notre région doivent absolument se moderniser et passer par l'automatisation.

C'est l'avis d'Investissement Québec, qui veut faire connaître ses services en région.

À la mi 2020, Investissement Québec a pris sous sa responsabilité les services directs aux entreprises qu'offrait auparavant le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

«Au Québec, les entreprises qui sont automatisées à 50% et plus représentent 25% des entreprises. Aux États-Unis, c'est 50% et en Allemagne, c'est 75%. S'il y a du positif à la pandémie et à a rareté de main-d'oeuvre, c'est que ça créer un sentiment d'urgence quant à la nécessité d'accélérer la transformation technologique et l'automatisation.» - Guy Leblanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Depuis la fusion, Investissement Québec a aidé financièrement 16 entreprises d'ici, en plus de faire plus de 110 interventions-conseils en entreprises et d'octroyer 17 prêts.

L'organisme annonce d'ailleurs une aide financière de 700 000$ à l'entreprise valdorienne Héli Technik, pour permettre le rachat de la compagnie par de nouveaux partenaires et dirigeants.

Investissement Québec a récemment ajouté une branche internationale à ses services.