Les fils de Jacques Laperrière et de Réjean Houle avec le Rocket

Il y aura des gènes Rouynnorandien derrière le banc du Rocket de Laval la saison prochaine.

Tout d'abord, le nouvel entraineur-chef, Jean-François Houle, est le fils de l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Réjan Houle.

Houle sera assisté par Martin Laperrière, fils du Rouynnorandien, Jaques Laperrière, lui aussi ancien joueur de la NHL.

Réjan Houle et Jacques Laperrière ont été coéquipiers avec le Canadien entre 1969 et 1973 et ont tous les deux un aréna portant leur nom à Rouyn-Noranda.