Les Forestiers dans une situation jamais vue

Les Forestiers d'Amos font tout ce qu'ils peuvent, mais la situation est difficile.

L'équipe de hockey midget AAA est privée de plusieurs joueurs en raison de blessures.

Elle doit donc rappeler des joueurs de ses filiales d'un peu partout en région et l'équipe n'a pas le temps de pratiquer.

En fin de semaine, Amos a perdu 5-0 contre Laval-Montréal et 7-2 contre Esther-Blondin.

«On a 11 joueurs réguliers qui jouaient dimanche. On espérait que ça colle rapidement. Depuis le début septembre, les joueurs ont eu 3 jours de congé, si on inclut l'école. Est-ce que la charge est trop grande à l'entraînement? On va devoir se poser la question. J'ai déjà vu des équipes éclopées, mais jouer à neuf joueurs manquants, c'est beaucoup.»

- Shawn Lanoue, entraîneur-chef