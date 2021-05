Les Foreurs à une victoire de la finale

Les Foreurs de Val-d'Or sont à une victoire d'accéder à la finale de la coupe du Président.

Le vert et or a le dessus 4 à 1 sur les Saguenéens et prend les devants 2-0 dans la série.

Val-d'Or tire profit de l'indiscipline de son adversaire alors que trois des quatre buts ont été inscrits avec l'avantage d'un homme.

«Je pense qu'en séries c'est quelque chose d'important. Souvent, ça détermine si une équipe a gagné ou non. On s'est assuré que dans les pratiques on travaille là-dessus pour que dans les matchs on soit efficace. On l'a démontré aujourd'hui.» -Samuel Poulin

Le trio formé de Poulin, Pelletier, Cajkovic a mené l'attaque avec une récolte totale de huit points.

Val-d'Or pourrait mettre fin à la saison de Chicoutimi demain soir à 19h.

Jakob Pelletier nous indique comment l'équipe approche ce match.