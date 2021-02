Les Foreurs accueilleront une bulle

Après plusieurs mois à jouer à l'extérieur de la région, les Foreurs vont pouvoir renouer avec le Centre Air Creebec.

Ils ont été choisis pour accueillir le prochain environnement protégé de la LHJMQ qui aura lieu du 19 au 25 mars prochain.

Une nouvelle qui fait plaisir.

«À chaque fois que tu as l'occasion de jouer dans ta maison, ton aréna, c'est un plus. Tu es toujours plus confortable dans tes installations même si on n’a pas l'avantage de jouer devant nos partisans. C'est sûr que c'est une excellente nouvelle pour l'organisation.»

-Daniel Renaud, entraineur-chef des Foreurs de Val-d'Or