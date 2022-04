Les Foreurs arrachent un point à Drummondville

La liste d'éclopés des Foreurs a fini par les rattraper.

Avec quatre patineurs blessés et les deux joueurs de 20 ans aux prises avec un virus, le vert et or n'a pu faire mieux qu'une défaite de 3-2 en prolongation contre Drummondville hier soir (mardi).

Kale McCallum a marqué les deux buts des siens.

Devant le filet, le Lasarrois Adam Rouleau a été fumant, avec 39 arrêts :

«Je pense que ça été un bon match. On a limité les chances de marquer. Ils ont lancé beaucoup, mais il y avait des tirs faciles. C'est sûr qu'il y a toujours le stress, vu que je viens de commencer (dans la LHJMQ), mais je le gère bien.» - Adam Rouleau

Les Foreurs affronteront deux fois les Huskies en fin de semaine.