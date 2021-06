Les Foreurs au pied du mur

Les Foreurs n'ont plus le droit à l'erreur dans la série finale de la coupe du Président face aux Tigres de Victoriaville.

Les hommes de Daniel Renaud s'inclinent par la marque de 3 à 1 et tirent de l'arrière 3 à 2 dans la série.

Jakob Pelletier a ouvert la marque en première période, mais les Tigres ont par la suite inscrit trois buts sans réplique.

«On a joué un mauvais match. Je m'attendais à une meilleure performance ce soir. Tout le monde se doit d'en donner plus samedi si on veut un dénouement positif. La bonne nouvelle est que c'est un quatre de sept et j'ai la certitude qu'on va jouer notre meilleur hockey samedi.»

Gabriel Villeneuve nous dit comment l'équipe approche le prochain match.

«Il faut jouer 60 minutes et avoir un sentiment d'urgence qui est plus élevé que ça. On va y aller une présence à la fois. On joue au hockey pour des matchs comme ça et on va être prêt.»

-Gabriel Villeneuve